１７日、湖南省長沙市の湘江新区雷鋒小学校で、ロボットの授業を受ける児童。（長沙＝新華社記者／薛宇舸）【新華社長沙3月23日】中国湖南省長沙市にある湘江新区雷鋒小学校では現在、算数のスマート授業で教師が人工知能（AI）を使って設計した教育用ゲームを用い、児童がステージクリア形式で複雑な算数のしくみを楽しく身に付けられるよう支援している。また、体育のスマート授業では、AIシステムが児童の縄跳びの回数を記録