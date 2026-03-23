クルマに付いてる「謎のバイザー」何のため？ 無くても大丈夫？2026年3月も後半に入り、春の行楽シーズンが近づいていますが、一方で連日のように報じられるガソリン価格の異常な高騰は、ドライバーにとって深刻な社会問題となっています。そのため、少しでも燃費を良くして燃料代を節約しようと、カーエアコンの使用を極力控え、窓を開けて外の風を取り入れながら走行する人が増加すると予想する声も。【画像】超カッコイイ！