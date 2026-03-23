介護と仕事の両立、そして重くのしかかる経済的負担――。懸命に親を支える家族が、いつの間にか自らの生活さえも危うい状況に追い込まれてしまう事例は少なくありません。ある親子の足跡から、介護の現実と、検討すべき制度活用について考えていきます。

支えているのに、崩れていく

都内で働く中村由美さん（52歳・仮名）は、要介護の母と2人で暮らしてきました。収入は月約28万円。特別に低いわけではありませんが、生活に余裕はなかったといいます。母・和子さん（78歳・仮名）の収入は年金月13万円。ただし、その大半は介護と医療に充てられていました。

「デイサービスや訪問介護……。自己負担でもそれなりの金額になります。通院もあるので、母の年金はほとんど残りませんでした」

2人の生活費は、月に最大で約20万円。食費や水道光熱費、日用品費などを含めた金額です。年金だけでは賄えず、生活費のほとんどを由美さんが負担していました。そこに加えて、自身の保険料や将来に備えた最低限の貯蓄も必要でした。

「手取りで考えると、自由に使えるお金はほとんど残りません。“今は払えるけれど、この先も続けられるのか”という不安が常にありました」

状況が大きく変わったのは、母の介護度が上がったときでした。利用できるサービスは増えたものの、比例して自己負担も増加します。

「必要なことだとわかっています、でも……」

結果として、中村さんの負担はさらに重くなりました。生活費の補填に加え、介護関連の費用も支える形になったといいます。

「気づいたときには、貯金をする余裕がまったくなくなっていたんです」

将来への不安が現実味を帯び始めたのは、そのころでした。「このままだと、自分の老後も同じ状況になる……」。そう危機感を抱いた由美さんは、自治体の窓口に相談します。そこで提案されたのが、世帯分離と生活保護の検討でした。

「最初は抵抗がありました。でも、自分ひとりでは抱えきれないと感じたんです」

手続きを進めた結果、母は生活保護の対象となりました。介護サービスの自己負担分は実質ゼロとなり、医療費の負担も軽減されています。

「大きく楽になったわけではありません。でも、全部自分で背負う必要はないのだと、精神的に余裕が出てきました。1人で抱え込まずに、もっと早く相談すればよかったです」

制度で救える範囲と現実的な使い方

中村さんのようなケースの背景には、高齢者世帯の厳しい収支構造があります。

総務省『家計調査 家計収支編（2025年）』によると、65歳以上の単身世帯における1ヵ月の平均的な支出は15万5,782円。これは持ち家の場合も含む平均額のため、賃貸住まいであればさらに支出は大きくなると推測されます。

仮に年金が月13万円であれば、手取りは月11.5万円ほど。平均支出額から換算しても、月4万円ほどの赤字は避けられません。また、厚生労働省『国民生活基礎調査（2023年）』では、高齢者世帯の相対的貧困率は約20%に達しています。

こうしたなかで問題となるのが、介護や医療による追加支出です。年金水準が低い場合、これらの費用で収入の大半が消え、生活費を家族が補填するケースがほとんどです。「これ以上は……限界」という局面で中村さんが活用したのは、「同居のまま世帯分離し、生活保護を利用する」という方法でした。

生活保護は原則として世帯単位で判断されますが、一定の条件を満たせば世帯を分けて扱うことが可能です。これにより、要介護の親を単独世帯として認定し、介護扶助や医療扶助を受けることができます。特に介護扶助が適用されると、サービスの自己負担分は原則として公費で賄われるため、家計への影響は極めて大きく、支える側の負担軽減に直結します。

ただし、生活保護は生活を豊かにするものではなく、あくまで最低限度を保障する仕組みです。そのため、制度だけで全ての悩みが解決するわけではありません。

大切なのは、限界まで家族で抱え込む前に、制度を前提とした生活設計へと切り替えることです。地域包括支援センターや自治体の福祉窓口に早期相談することで、介護保険や医療制度と組み合わせた現実的な対応が可能になります。