【漫画】本編を読む『母は汚屋敷住人 新装版』（高嶋あがさ/竹書房）は、“片づけられない母”と“片づけたい娘”の壮絶な攻防をコミカルかつリアルに描く衝撃作だ。30代独身の娘・あがさが長年離れていた実家に戻ると、そこは荒れ放題の「汚屋敷」になっていた。家中に生ゴミやガラクタが放置され、ネズミやゴキブリがはびこり、普通の片づけではどうにもならない光景が広がっている。どこから手をつければいいのかもわからない