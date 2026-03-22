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サンアントニオ・スパーズ vs インディアナ・ペイサーズ日付：2026年3月22日（日）開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 134 - 119 インディアナ・ペイサーズ NBAのサンアントニオ・スパーズ対インディアナ・ペイサーズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォーターはサンアント