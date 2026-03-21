自宅で手軽に本格ケアを叶えたい女性に朗報です。ビューティブランド「ステラボーテ」から、ムダ毛ケアと美肌ケアを同時に叶える進化系美顔器が登場。話題の新技術「NIR」を搭載し、これまで以上にやさしく効率的なケアが可能に。忙しい毎日でも続けやすい、次世代のセルフケアアイテムに注目です♡ IPL×NIRで叶える次世代美肌 新たに搭載されたNIR（近赤外線）は、なめらかでハリのある肌へ導く注目の技術