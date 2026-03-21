「オープン戦、巨人−楽天」（２１日、東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が初回先頭の第１打席で特大の先頭打者アーチを放った。滝中が投じた内角高めの直球をきれいに振り抜くと、打球は右翼の５階バルコニー席へと飛び込んでいった。驚がくの先制パンチに沸き返った東京ドーム。打球速度は１８５・６キロで飛距離は１３２・３メートル。助っ人を１番に置くオーダーがピタリとハマった。前日の試合でも１番起用