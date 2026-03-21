DeNAは21日、みなとみらい線を運行する横浜高速鉄道株式会社と連携し、神奈川県33市町村ご当地DB.スターマンのデザインを施したラッピング電車「神奈川県33市町村ご当地DB.スターマン号」を2026年3月20日（祝・金）から運行開始したと発表した。また、これを記念して、小学生を対象にみなとみらい線一日駅長を募集。横浜スタジアムの最寄の日本大通り駅で、みなとみらい線一日駅長のお仕事が体験できる。▼「神奈川県33市町村