京都の18歳のMF尹星俊が長崎戦で決勝弾を演出京都サンガF.C.は3月18日、J1百年構想リーグ第7節でV・ファーレン長崎と対戦し、2-1で勝利した。先制を許す展開から逆転勝利を導いたのは18歳のMF尹星俊だった。決勝点をアシストしたその活躍ぶりに「ほんとに18歳！？」と驚きの声が上がっている。敵地に乗り込んだ京都は試合開始5分で長崎に先制を許した。しかし、前半42分にFW奥川雅也のゴールで追いつき、同点で試合を折り返す