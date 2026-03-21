京都の18歳のMF尹星俊が長崎戦で決勝弾を演出

京都サンガF.C.は3月18日、J1百年構想リーグ第7節でV・ファーレン長崎と対戦し、2-1で勝利した。

先制を許す展開から逆転勝利を導いたのは18歳のMF尹星俊だった。決勝点をアシストしたその活躍ぶりに「ほんとに18歳！？」と驚きの声が上がっている。

敵地に乗り込んだ京都は試合開始5分で長崎に先制を許した。しかし、前半42分にFW奥川雅也のゴールで追いつき、同点で試合を折り返す。

そして、迎えた後半30分だった。センターサークル付近で味方の落としを受けた尹がワンタッチで前線へ浮き球のパスを送り込んだ。DFとGKの間に生まれたスペースへ落ちる絶妙な力加減のこのパスを、DFエンリケ・トレヴィザンが頭で押し込んだ。

アカデミー出身の18歳ルーキーは第3節アビスパ福岡戦から5試合連続スタメン起用でこの日もフル出場。プロ初アシストでチームを勝利に導いた。クラブ公式Xは「空間を掌握したエンジェルパスで決勝点を演出した」とその活躍を称え、長崎戦でボールに触ったエリアを可視化する「touch map」を公開。そこからピッチの至る所に顔を出してプレーしていることが確認できる。

ルーキーとは思えない頼もしさすら感じさせるそのパフォーマンスに対して、ファンからは「プレーエリア広すぎる」「バケモン」「ほんとに18歳！？？」「まじで18歳なんて信じられない」「凄いの一言」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）