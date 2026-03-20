「最初は軽い気持ちだった」そう言い訳する既婚男性も、ある日突然、不倫相手に本気になることがあります。一体どんなことを“きっかけ”に男性の気持ちは変化するのでしょうか？仕事の悩みを真剣に聞いてもらえた時男性が不倫に本気になるきっかけの１つは「自分の話を真剣に聞いてもらえた」という体験。特に仕事の悩みや将来の不安などを不倫相手に心を開いて受け止めてもらえると急速に絆が深まります。何気ない日常を共有し始