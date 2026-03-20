「ただの遊び」が「愛してる」に…。既婚男性が不倫にハマる“きっかけ”
「最初は軽い気持ちだった」そう言い訳する既婚男性も、ある日突然、不倫相手に本気になることがあります。一体どんなことを“きっかけ”に男性の気持ちは変化するのでしょうか？
仕事の悩みを真剣に聞いてもらえた時
男性が不倫に本気になるきっかけの１つは「自分の話を真剣に聞いてもらえた」という体験。特に仕事の悩みや将来の不安などを不倫相手に心を開いて受け止めてもらえると急速に絆が深まります。
何気ない日常を共有し始めた時
不倫相手と日常の些細なことを共有するようになった時、男性は急速に本気モードに突入します。他愛もない会話の積み重ねが、妻との関係に似た親密さを生み出すからです。特に、不倫相手が自分の趣味や好みを覚えていてくれたり、誕生日や記念日を自然に祝ってくれたりすると、「かけがえのない存在」と感じるようになります。
妻には見せない自分を受け入れてもらえた時
多くの男性は結婚生活の中で「良い夫」「良い父親」というイメージを保とうとします。しかし、本当の自分-弱点や欲望、子供っぽさなど-を不倫相手に見せて受け入れてもらえると、そこに居心地の良さを感じてしまうのです。
どんな関係も最初は「たった一度」から始まりますが、心の結びつきが生まれると簡単には切れない関係に変わります。自分を大切にする選択ができるよう、ぜひこの男性心理を冷静に見つめてみてくださいね。
🌼ボロ出してないよな？不倫or浮気中の男性がする「不審な行動」