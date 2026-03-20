ÇÐÍ¥¤Î»³²¼¹¬µ±¡ÊWILD BLUE¡Ë¤¬¡¢23ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ØViVi¡Ù2026Ç¯5·î¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÆâ¤Î´ë²è¡ÖTOKYO¥¢¥×¥ÇMAP¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¸«¤Ä¤á¡Ä¥­¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»³²¼¹¬µ±¡ÖTOKYO¥¢¥×¥ÇMAP¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¥È¡¼¥­¥ç¡¼¡É¤òÂç»¶ºö¡£¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë»³²¼¡¢¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢°ËÆ£·½¸ã¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¤ÎÃíÌÜ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¡£Âç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥Ð¡¼¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë