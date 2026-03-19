ますます公務に邁進する秋篠宮家の次女・佳子さま。3月2日、東京交通会館で開催された「第57回なるほど展」を視察した。【全身・正面を見る】シースルーバングでイメチェンされた佳子さま、アプワイザー・リッシェの2万5300円のジャケット、立体素材のスカート姿同展は、全国の女性が手がけた暮らしに役立つ発明品を紹介する催しだ。佳子さまは約50分にわたり会場を回り、製作者の説明に熱心に耳を傾けながら、作品を丁寧に見