45年ぶりの大発見になるかもしれない。鹿児島・トカラ列島で新種の鳥類「トカラムシクイ」が発見された。45年ぶり国内で発見の「新種の鳥類」オリーブ色の羽に…つぶらな瞳。「新種の鳥類」として17日発表されたばかりの「トカラムシクイ」。発見されたのは、鹿児島県のトカラ列島。それもあって、「トカラムシクイ」と呼び名が提案された。45年ぶりに国内で発見された「新種の鳥類」となる。その45年前の1981年に発見された「新種