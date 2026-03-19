ドン・キホーテは3月17日、サウンドデザイナーの沖田純之介氏が監修したオープン型の完全ワイヤレスイヤホン「tunewave」（チューンウェーブ）を発表した。「情熱価格」ブランド新製品として、3月17日から全国のドン・キホーテ系列店舗で順次販売を開始している。価格は4,399円。完全ワイヤレスオープンイヤーイヤホン tunewaveサウンドデザイナーの沖田純之介氏（株式会社okidesign代表）が音質を監修した、耳掛け型オープンイヤ