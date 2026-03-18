WBC決勝ベネズエラ―米国（ローンデポ・パーク）

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミで決勝が行われ、世界ランク5位のベネズエラが3-2で同3位の米国を下し、初優勝を成し遂げた。9回に4番打者エウヘニオ・スアレス内野手が決勝タイムリー。最後は剛腕ダニエル・パレンシアが締め、ナインは歓喜の輪を作った。オマー・ロペス監督は号泣、選手は涙を流し、胸中を明かした。

最後の打者をアウトに仕留めると、ベネズエラナインはグラウンドに一目散に飛び出した。指揮官は号泣、ナインの目に涙が浮かぶ。劣勢の前評判を跳ね返し、野球の母国・米国に競り勝ち、掴んだ世界一の称号だ。

米放送局「FOXスポーツ」野球専門Xは選手たちのインタビューを公開。同点に追いつかれた直後の9回に決勝打を放ったスアレスは「アメージングだよ。誰も俺たちのことを信じていなかったけれど、今、俺たちはチャンピオンだ！ ベネズエラ国民全員に必要だった祝福の瞬間だ！」と大興奮で語り、「俺たちはただのチームメートじゃない。家族なんだ。このチームは最高だよ。だから情熱と愛を持ってプレーできたんだ。母国からのサポートを感じていた。だからこの優勝は選手として、人間として、ベネズエラ国民としてとても大きなことなんだ」と涙ながらにチームを誇った。

17年大会以来となる王座奪還を狙う米国との頂上決戦。先発ロドリゲスが5回途中無失点の好投。救援陣も踏ん張り、強打の米国打線を封じた。8回にマチャドが同点2ランを浴びたが、9回にスアレスの決勝タイムリー二塁打が飛び出し、死闘を制した。

先発の務めを果たしたロドリゲスは「相手を力でねじ伏せて、持てる全てを出し切ろうと務めたんだ」と自分の投球の誇り、「サルヴィー（ペレス）のリードに従った。一度も首を振らなかったんだ。計画を最後まで遂行したんだよ。これ以上の結果はないよ」と捕手への信頼も明かした。

今大会は1次ラウンド最終戦でドミニカ共和国に敗れ、3勝1敗の2位で通過しながら、準々決勝で前回王者の日本を撃破。準決勝のイタリアとの戦いも制した。そして、強い信頼と絆で結ばれた選手たちはついに下剋上を完成させ、初の世界一にたどり着いた。



（THE ANSWER編集部）