誰もが失敗したことのある温泉卵 温泉卵を作った時に、「火が通り過ぎてしまった」「早すぎて生卵のままになった」という失敗をした経験はありませんか？ 卵のとろとろ感を出せる瞬間は本当に一瞬で、タイミングが違えばすぐに失敗してしまいます。 成功するためには、「放置」という作業と「時間」が重要です。今回は、失敗せずに作れる温泉卵のレシピを紹介します。 沸騰後は鍋のフタを開けておくことがポイント 1. 鍋