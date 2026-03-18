11日、福島県いわき市の中学校で給食の主食として提供される予定だった「赤飯」が急遽廃棄されるという事案が発生した。一部報道によれば、卒業式前の給食で赤飯が提供されることが慣例となっており、今年は3月11日に提供予定だった。 【画像】「約2100食分破棄は、もったいないと感じています」いわき市長が投稿したコメント しかし、この日は東日本大震災の発生から15年という節目の日でもあり、祝い事の席で食べられ