イスラエルは17日、イランの政権最高幹部の一人を新たに殺害したと発表しました。イスラエルのカッツ国防相は17日、イランの最高安全保障委員会のラリジャニ事務局長を殺害したと発表しました。ラリジャニ氏は、イスラエル軍の空爆により殺害されたということです。ラリジャニ氏は、先にイスラエルに殺害された最高指導者・故ハメネイ師の最側近として知られ、今回の戦闘でも、アメリカとは交渉しないと発言するなど対米強硬派とし