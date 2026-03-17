【その他の画像・動画等を元記事で観る】 久保史緒里が出演する仙建工業株式会社の新TVCM『JOIN!』篇2本が公開となった。 ■久保史緒里を通して若い社員の姿を伝える新TVCM 仙建工業株式会社は、JR東日本のパートナー会社として、東北地方（青森県、岩手県、宮城県、福島県）を拠点に、土木・建築・線路工事を請け負う総合建設会社だ。 今回のCMでは、実際の社員の職場の様子や久保出演シーンをあらたに撮影