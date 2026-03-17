久保史緒里が熱いメッセージを届ける！仙建工業新TVCM『JOIN!』篇2本公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

久保史緒里が出演する仙建工業株式会社の新TVCM『JOIN!』篇2本が公開となった。

■久保史緒里を通して若い社員の姿を伝える新TVCM

仙建工業株式会社は、JR東日本のパートナー会社として、東北地方（青森県、岩手県、宮城県、福島県）を拠点に、土木・建築・線路工事を請け負う総合建設会社だ。

今回のCMでは、実際の社員の職場の様子や久保出演シーンをあらたに撮影。「土木」「建築」「線路」の3部門それぞれで活躍する若い社員の姿を「JOIN!」のメッセージと併せて、久保史緒里を通して伝えている。

放送エリアは青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島の東北6県。3月23日から随時オンエアとなる。

久保史緒里と共に届ける熱いメッセージを、ぜひチェックしてみよう。

(C)乃木坂46LLC

■【動画】仙建工業TVCM『JOIN!』篇TYPE-A

■【動画】仙建工業TVCM『JOIN!』篇TYPE-B

■【画像】仙建工業TVCM『JOIN!』篇CMカット

■関連リンク

仙建工業サイト

https://senkenkogyo.com/

久保史緒里 OFFICIAL SITE

https://shiorikubo.com