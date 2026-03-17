2回に先制も…7回にアクーニャ＆アラエスらの適時打に沈む■ベネズエラ 4ー2 イタリア（日本時間17日・マイアミ）イタリア代表はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝・ベネズエラに2-4で惜敗した。今大会では米国、メキシコ、プエルトリコと強豪国を下したダークホース。敗戦後は呆然とした様子で、しばらく動けない選手もいた。4戦全勝でプールB1位通過を果たしたイタリアは、準々決勝ではプエルトリコを下して