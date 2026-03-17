半径ずらしの技とは? 前回はイヤフォンコードの長さ調整用巻き枠(アジャスター)について、音質の観点から簡易無誘導巻きの意義について考察した。そして、その発想は各種ケーブルの引き回しにおいても応用できると予告したので、今回はそれを探ってみることにする。 スピーカーケーブルの例 まずは古くからのお題である、スピーカーケーブルの片チャンネルたるみ