4回に死球を受け、表情を歪めるフリオ・ロドリゲス(C)Getty Images現地時間3月15日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で、米国代表がドミニカ共和国を2-1で破り、決勝進出を決めた。だが、試合の結末は大きな議論を呼んでいる。9回裏二死三塁、ヘラルド・ペルドモが見逃し三振に倒れた最後の1球が「低すぎる」として物議を醸した。【動画】アメリカの決勝進出を決めた「誤審」ドミニカ打者が怒った判