侍ジャパンを倒して終わりではない。ベネズエラは１４日（日本時間１５日）にマイアミのローンデポ・パークで行われたＷＢＣ準々決勝で前回王者・日本を８―５で撃破し、２００９年以来となる４強入りと２０２８年ロサンゼルス五輪出場権獲得を同時に決めた。しかも、その先には１６日（日本時間１７日）のイタリアとの準決勝が待つ。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」は、この一戦を「祖国にさらなる祝祭をもたらす次の戦い」として