第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨んだ侍ジャパン（日本代表）は、“史上最強” のチームと謳われた。過去最多となる8人の日本人メジャーリーガーが選出され、しかも前回大会優勝メンバーが15人も顔を揃えたからだ。ところが、期待された連覇どころか、“史上最低” となるベスト8敗退で大会を終えた。敗因は何だったのか──。本誌は、大会に臨むにあたり、球界の “レジェンド” に話を聞いていた。一