【その他の画像・動画等を元記事で観る】「週刊ビッグコミックスピリッツ」にて2015年より連載され、2025年8月発売の第40集をもって堂々完結を迎えた大人気サッカー漫画『アオアシ』（著・小林有吾）。累計部数は2,500万部を突破するなど、連載終了後もなお高い支持を集め続けている。TVアニメは2022年4月から9月まで放送され、リアルなサッカー描写と、主人公・青井葦人の等身大の成長を描く物語が話題に。アニメファンのみならず