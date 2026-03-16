【モデルプレス＝2026/03/16】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が14日、自身のX（旧Twitter）を更新。自宅での“恐怖体験”を明かした。【写真】ふるっぱーメンバー「身長差が尊い」お揃いパーカー着た弟との2ショット◆鎮西寿々歌「湯船張って寝たのに…」この日、鎮西は「え、こわい」と書き出し「昨日湯船張って寝たのに朝起きたら、全部お湯無くなってた」と不可解な出来事に見舞われた