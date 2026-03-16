全隻「Starlink」導入商船三井さんふらわあは2026年3月13日、運航するフェリー全10隻において、衛星通信サービス「Starlink」を活用した新たな船内Wi-Fiサービスの運用を開始したと発表しました。 【しかも、つなぎやすい】これがさんふらわあWi-Fiの利用方法です（画像）同社は関東−北海道航路および関西−九州3航路を運航しています。今回、船内Wi-Fiサービスの通信安定性が向上し、乗船中に快適なインターネット環境が提供