俺はユウイチ。子どものころは2人の弟と一緒に賑やかに育ちました。今は全員が社会人になって、それぞれが選んだ場所で暮らしています。俺は大学進学と同時に家を出ました。その理由は、俺に依存してくる重たい母と離れたかったから。母はたしかに俺のことを可愛がっていたと思うけれど、その気持ちは「愛情」ではなく「執着」だろうと感じていました。実家を離れたときは、母と離れられたことにホッとしたのを覚えています。あれ