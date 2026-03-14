チェルシーは13日、同クラブの女子チーム（チェルシー・ウィメン）に所属するイングランド女子代表FWローレン・ジェームズとの契約延長を発表した。チェルシーは13日の現地時間11時に男子チームのキャプテンを務めるイングランド代表DFリース・ジェームズと2032年6月30日までとなる新契約を締結したことを発表していたなか、同日の20時に妹のローレンも2027年までとなっていた契約を2030年まで延長したことが明らかとなった。