「エクスキューズ ミー」「マイネーム イズ ウィッキー. May I have your name please（お名前を教えていただけますか？）」1979年から2001年まで放送されていた日本テレビの朝の情報番組『ズームイン！！朝！』。同番組内で15年にわたって放送され、人気を博したのが『ウィッキーさんのワンポイント英会話』というコーナーだ。1994年にコーナーが終了してから32年。同コーナーを担当していたウィッキーさんの近影が今、大きな話