「SPEED」のデビューから30周年という節目を迎えた島袋寛子（41）が、再び注目を集めている。【写真】デビュー当時の面影を残している「直近の島袋寛子」をじっくり見る島袋は、現在放送中のドラマ『元科捜研の主婦』（テレビ東京系）に、松本まりか演じる主人公の親友・北村さくら役で出演中だ。さくらは科捜研のメンバーで、元同僚である主人公を手助けする重要な役として頻繁に作品へ登場。島袋は自然体の演技で役を演じ、S