【前後編の後編/前編からの続き】中村児太郎（32）は成駒屋の次世代を担う女方として将来を嘱望されてきた。だが昨年6月、「週刊新潮」の報道により、妻への“凄絶DV”が発覚。舞台から離れた。そんな彼に今、水面下で復帰計画が進行中だというのだが、まだまだ問題があるようで……。＊＊＊【実際の写真】顔面が異常に腫れ上がり、全身に痛々しいアザが…「凄絶DV」を受けた妻の姿（ショッキングな内容を含みます）酒に酔って