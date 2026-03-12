宇都宮の“美味しい”が集結する、新たな食のランドマークが誕生します！2026年3月20日（金・祝）、宇都宮市中央卸売市場の隣接地に複合商業施設「フレスポうつのみや市場」がグランドオープンを控えています。最大の見どころは、市場直送の鮪や精肉、そして宇都宮餃子の名店「香蘭」など、プロの目利きが選んだ逸品が手に入る「食の専門店ゾーン」が見どころで、スーパーやドラッグストアなど日常の買い物にも便利な店舗が集結。3