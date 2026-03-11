ソファメーカーのセルタンが、『ポケットモンスター』シリーズに登場するコダックをモチーフにしたビーズソファを発売した。 【画像あり】コダックの外見を再現商品画像一覧 セルタンは神奈川県厚木市に本社を置く、50年の歴史を持つソファメーカーだ。今回発売された「コダックビーズソファ」は、コダックの外見を再現しつつ、座り心地にもこだわった製品となって