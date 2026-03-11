あまりにも可愛すぎる「上目遣い」を見せるミニチュアダックスフンドが、多くの人を虜にしている。 【写真】切なそうな目もたまりません Xで話題となっているのは、ミニチュアダックスフンドのCHOCOちゃん（@choco_nobu）。 飼い主さんが（毛布で）「包んで欲しい？」と語りかけると、膝の上から上目遣いでじっと見つめ、まるで言葉を理解しているかのような愛くるしい表情を見せる。投稿は「ディズニーのキャラみたい！