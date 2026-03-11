あまりにも可愛すぎる「上目遣い」を見せるミニチュアダックスフンドが、多くの人を虜にしている。



【写真】切なそうな目もたまりません

Xで話題となっているのは、ミニチュアダックスフンドのCHOCOちゃん（@choco_nobu）。



飼い主さんが（毛布で）「包んで欲しい？」と語りかけると、膝の上から上目遣いでじっと見つめ、まるで言葉を理解しているかのような愛くるしい表情を見せる。投稿は「ディズニーのキャラみたい！」と話題を呼び、11万いいねを集めた。飼い主であるパパさんに、CHOCOちゃんとの日常について話を聞いた。



――動画のような「上目遣い」は、何かをおねだりしているんですか？



パパ：実はおねだりではなく、パパとCHOCOのコミュニケーションのルーティンなんです。私がいつもの定位置に座ると必ず膝の上に乗ってきて、顔を舐めたりヘソ天をしたりして、子供のように甘えてくるんですよ。



ひとしきり甘え終わった後に私が「寒いね」とか「ぎゅーする？」と話しかけると、上目遣いで「聞いてるよ！」と応えてくれます。



――上目遣いは、いつ頃からできるようになったんですか？



飼い主：はっきりとは覚えていませんが、この子が1歳になった頃にはもうやっていたと思います。膝の上で甘えている時に話しかけると、この表情になりますね



――見つめられた時のパパさんのお気持ちは？



パパさん：この上目遣いは癒やしでしかありません。 嫌なことや辛いこと、会社で叱られたりストレスを感じたりしていても、全部吹き飛んで忘れさせてくれます。私はこの子をペットだとは思っていません。自分の子供のように大切に育てています。



――他にも、パパさんをメロメロにする“必殺技”はありますか？



パパさん：色々ありますが、強いて言えば「こっちおいで！」の仕草。お腹を撫でてほしくてヘソ天をしている時、私のタイミングが少し遅くなると、短い手でグイグイと誘ってくるんです。あの仕草は本当に可愛くて、ついつい急いで撫でてしまいます。



◇ ◇



SNSでは「ダックスは甘えん坊が多い」「親バカになるのも無理ない」「反則級の可愛さ」「信頼されているのが伝わってきて泣ける」などの反響が寄せられた。なお、パパさんとCHOCOちゃんの生活は、YouTubeでも見ることができる。CHOCOちゃんの悩殺上目遣い、是非ご覧いただきたい。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）