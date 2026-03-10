アメリカのトランプ大統領は9日、記者会見し、イランへの軍事作戦について「まもなく終わるだろう」と述べました。一方、イラン側は徹底抗戦の構えを崩していません。トランプ大統領の発言に対し、イラン側は「戦闘の終結を決めるのは我々だ」と反論しました。イランの精鋭部隊「革命防衛隊」は10日、声明で「戦闘の終結を決めるのは我々だ」と述べました。軍事作戦の早期終結に含みを持たせたトランプ氏の発言を否定し、徹底抗戦