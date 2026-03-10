「家電大賞」は、モノ・トレンド情報誌「GetNavi」および同ウェブメディア「GetNavi web」と、家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」による年に1度の総合家電アワード。 今年で11回目となった「家電大賞2025-2026」では、2025年発売のノミネート家電151製品のなかから、読者の投票（投票期間は2025年11月21日〜2026年1月5日）により、グランプリと部門賞（特別賞含む全28部門）が決定しました。 今回は、有識者特別賞、お