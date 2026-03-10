◆ 笘篠氏「こういうことをやってくるぞとオープン戦でどんどん見せてくる」日本ハムは8日、ロッテとのオープン戦で5x−4とサヨナラ勝利を収めた。1点を追う2回、無死一・三塁で水野達稀がセーフティスクイズを決めて同点に追いついた。続く奈良間大己もバント安打で無死満塁にチャンスを広げ、清水優心はスクイズを外されるも適時打を放って逆転に成功。五十幡亮汰もセーフティスクイズを決めて3点目を挙げた。新庄采配が光っ