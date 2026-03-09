世界的女性シンガー・リアーナ（３７）のカリフォルニア州ビバリーヒルズの邸宅にライフル銃を数発発砲した疑いで３０歳の女性が逮捕された。発砲弾は１発、家の壁を貫通していた。米紙ニューヨーク・ポストが８日、報じた。リアーナは銃撃事件当時、自宅内にいたとされている。ロサンゼルス警察によると、８日午後１時２１分頃、警官が銃撃の通報を受け、すぐに女性容疑者を拘束した。家族に近い関係者は「全員無事です」と