松竹がほぼ全面安のなか続伸している。７日の日本経済新聞朝刊で、「２０３５年をメドに東京・東銀座に新たな劇場を開業する」と報じられており、これを好材料視した買いが入っているようだ。記事によると、約１０００億円を投じ、賃料が見込めるオフィスなどのテナントも誘致して不動産としての収益性も高めるとしており、業績への貢献が期待されている。 出所：MINKABU PRESS