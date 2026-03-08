日本保守党の北村晴男参院議員が2026年3月7日、自身の声や姿を使った「生成AIによるフェイク動画」が拡散されているとして、Xで注意喚起を行った。「私は全く関与していません」問題となったのは、「中国は崩壊中」とのYouTubeチャンネルが公開した「【大炎上】『SANAE TOKEN』急落で波紋拡大仮想通貨市場と政治の関係に注目集まる #高市早苗 #中国 #自民党 #岡田克也 #立憲民主党#石破茂」と題したYouTube動画だった。サムネイ