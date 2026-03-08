広域系三次団体組長だったオットが獄死。著書『極姐2.0』を持つ、本名・出身地もろもろ非公開の元極道の妻がリアルな暴力団の世界を語る。 【写真を見る】工藤會本部跡地の現在の様子、六代目山口組司忍組長らの近影など＊＊＊ 神戸山口組・井上邦雄組長のご自宅が強制競売にかけられたことが報道されましたね。ご自宅は2025年の1月に裁判所に差し押さえられていて、今年の2月24日に神戸地裁が入札を公告しま