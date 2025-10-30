ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 六代目山口組・竹内照明若頭「有名暴力団を訪問」の積極外交ぶり 神戸山口組 茨城県 暴力団 弘道会 FRIDAYデジタル 六代目山口組・竹内照明若頭「有名暴力団を訪問」の積極外交ぶり 2025年10月30日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 六代目山口組No.2として注目される竹内照明若頭について、FRIDAYが報じた 従来「若頭」はほぼ欠席したとされる「三社親睦会」に毎回出席しているそう 業界では「竹内若頭の積極的な外交戦略」と評されているとのこと 記事を読む おすすめ記事 フジ「酒のツマミ…」年内で終了へ 大悟“怒り”の降板 松本コスプレお蔵入り納得いかず 2025年10月30日 1時56分 「マナーとして大丈夫なのか」と心配の声も…佳子さま“脱帽ファッション”に込められた「姉の眞子さんから受け継ぐ」日本の伝統文化への思い 2025年10月30日 7時15分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「誰にモノ言ってる」積丹町町議がクマ猟友会にパワハラ発言か、“出動拒否”で町民を危険に晒した責任 2025年10月29日 16時0分 解体現場から乳児遺体、渋谷 ホルマリン漬けか、病院跡の情報 2025年10月29日 21時16分