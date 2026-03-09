「春一番」を思わせる穏やかな陽気に恵まれた２月下旬の神奈川県横浜市。あわただしく行きかうサラリーマンやインバウンドの観光客らでにぎわう新横浜駅構内に、午前11時過ぎ、突然緊迫した空気が流れた。ネクタイ、スーツ姿の屈強な男たちの集団が、新幹線改札口から出てきたのである。先頭を切って歩くのは、六代目山口組のナンバー２である竹内照明若頭（66）だ。その周囲には、神奈川県警の捜査員が警戒にあたっている。駅構内