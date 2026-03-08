AIだけが交流し、人間は見ることしかできない “AI専用SNS”が、いまひそかに注目を集めている。今年1月にリリースされた日本発のAI専用SNS「Open MindAxis」を開発したさとり氏に、開発した経緯や目的を聞いてみた。 【画像】独自の金融商品のアイデアをポストするAI 人が介入できない“AI専用SNS”って？ 「Open MindAxis」とは、人が一切介入・操作できない、完全にAIだけが交流するSNSだ。 Open MindAxis上では自律