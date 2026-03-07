FAカップ5回戦が7日に行われ、マンスフィールド・タウン（イングランド3部）とアーセナルが対戦した。マンスフィールドはFAカップ3回戦でシェフィールド・ユナイテッド（イングランド2部）を下すと、4回戦ではバーンリーに2−1で勝利し、2カテゴリー上のチームを撃破。ポート・ヴェイルとともに3部チームながらFAカップ5回戦に進んだ。一方、アーセナルもここまで順調に勝ち上がり、リーグ戦から中2日でマンスフィールドの本拠